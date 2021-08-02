ДФС провела обшуки у Київзеленбуді у справі ухилення від податків на 30 млн грн

Про це пресслужба ДФС повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, Фіскальна служба викрила групу компаній в ухиленні від сплати податків спільно з посадовцями Київзеленбуду.



За словами голови ДФС Вадими Мельника, службові особи декількох товариств за попередньою змовою зі службовими особами Київзеленбуду в період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з фіктивними фірмами ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн.



При цьому за цей період підприємства на замовлення Київзеленбуду здійснили роботи по будівництву та реконструкції парків відпочинку на суму понад 220 млн грн.



Зазначається, що у результаті обшуків правоохоронці вилучили первинні фінансово-господарські документи компаній по проведеним роботам та реконструкції парків, тендерні документації тощо.

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