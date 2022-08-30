Дії ДБР щодо генерала Кривоноса несуть розкол у суспільство, - Згурець

Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.

"Реакція військових достатньо непроста. Кривонос має значний професійний досвід. Його дії по оборони летовища, були безпосередньо пов'язані з вирішенням критичного завдання в той проміжок часу", - розповів він.

На думку Згурця, переводити зусилля генерала у розборки через заздрощі щодо його діяльності абсолютно недоречно на цьому етапі.

"Такі дії з боку ДБР і публічна інформація щодо цього створює певні лінії розколу в суспільстві. Мені б хотілося, щоб їх не було. Ми ведемо бойові дії, маємо утримувати єдність серед військових і серед всього суспільства. Такі підозри до генералів виглядають несвоєчасними", - підсумував експерт.