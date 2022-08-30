Дії ДБР щодо генерала Кривоноса несуть розкол у суспільство, - Згурець
Підозра Держбюро розслідувань генералу Сергію Кривоносу за оборону міжнародного аеропорту "Київ" є несвоєчасною і недоречною
Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.
"Реакція військових достатньо непроста. Кривонос має значний професійний досвід. Його дії по оборони летовища, були безпосередньо пов'язані з вирішенням критичного завдання в той проміжок часу", - розповів він.
На думку Згурця, переводити зусилля генерала у розборки через заздрощі щодо його діяльності абсолютно недоречно на цьому етапі.
"Такі дії з боку ДБР і публічна інформація щодо цього створює певні лінії розколу в суспільстві. Мені б хотілося, щоб їх не було. Ми ведемо бойові дії, маємо утримувати єдність серед військових і серед всього суспільства. Такі підозри до генералів виглядають несвоєчасними", - підсумував експерт.
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