Дії Державної аудиторської служби сьогодні виглядають антиукраїнськими, - нардепка Савчук
Останнім часом багато державних органів, які створені для того, щоб контролювати, своїми діями заважають та блокують роботу підприємств. Ситуація, яка була раніше в Міноборони, повторилася в оборонному підприємстві КБ "Луч"
Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми бачимо звернення КБ "Луч" про те, що вони не можуть ефективно працювати, бо їм не дозволяють закласти прибуток у ціну. Державні органи ставлять палки в колеса і роблять все можливе для того, щоб заблокувати роботу. Державна аудиторська служба фактично не дає рекомендації, все зайшло в глухий кут. Сьогодні це вже виглядає як антиукраїнська діяльність", - пояснила Савчук.
Також прикладом блокування роботи є дії податкової, зокрема відновлення перевірок.
"Підприємці бояться, що до них прийдуть інспектори з податкової, які мають на меті обов'язково знайти порушення замість того, щоб провести належну перевірку та взяти звітність", - каже нардепка.
За її словами, органи створюють велике напруження в суспільстві, чого нам зараз зовсім не потрібно.
"Третя історія це суд над полковником розвідки, який рятуючи доступ до столиці взірвав міст в Ірпені. Він розумів реальну ситуацію і за це сьогодні його судять. Насправді таких прикладів є дуже багато. Людину судять за те, що були зняті рейси з метою зупинити ворога", - додала нардепка.
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КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільха" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.
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19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.
- Пізніше Державна аудиторська служба знову прийшла з перевірками до державного підприємства КБ "Луч", яке випускає важливе для ЗСУ озброєння. Компанія звернулася до уряду з проханням ввести мораторій на проведення перевірок.
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