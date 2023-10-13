Дії Державної аудиторської служби сьогодні виглядають антиукраїнськими, - нардепка Савчук

Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо звернення КБ "Луч" про те, що вони не можуть ефективно працювати, бо їм не дозволяють закласти прибуток у ціну. Державні органи ставлять палки в колеса і роблять все можливе для того, щоб заблокувати роботу. Державна аудиторська служба фактично не дає рекомендації, все зайшло в глухий кут. Сьогодні це вже виглядає як антиукраїнська діяльність", - пояснила Савчук.

Також прикладом блокування роботи є дії податкової, зокрема відновлення перевірок.

"Підприємці бояться, що до них прийдуть інспектори з податкової, які мають на меті обов'язково знайти порушення замість того, щоб провести належну перевірку та взяти звітність", - каже нардепка.

За її словами, органи створюють велике напруження в суспільстві, чого нам зараз зовсім не потрібно.

"Третя історія це суд над полковником розвідки, який рятуючи доступ до столиці взірвав міст в Ірпені. Він розумів реальну ситуацію і за це сьогодні його судять. Насправді таких прикладів є дуже багато. Людину судять за те, що були зняті рейси з метою зупинити ворога", - додала нардепка.