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Дії РФ проти України можна кваліфікувати як геноцид, - амбасадорка Канади Ґаладза

4 січня, 2023 середа
20:15
Світ Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза

Навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид, Путін абсолютно чітко заявив, що Україна й українці не мають права на існування

Про це заявила амбасадорка Канади в Україні Лариса Ґаладза в інтерв’ю проєкту Kyiv not Kiev.

"Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна і українці не мають права на існування. Тобто якщо ви питаєте мою особисту думку, – так, однозначно", – заявила вона.

За словами Ґаладзи, необхідно, щоб покарання Росії за скоєні воєнні злочини було присуджене в межах правової системи – йдеться про тюремні строки та репарації.

"Вони (Росія, - ред.) порушили міжнародне право. Вони порушили Статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності: людей, які приймали рішення про це, людей, які віддавали накази. Тих, що вчинили звірства – пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз", - наголосила вона.

Крім того, вона додала, що не бачить ознак того, щоб РФ шукала шляхи для мирних переговорів.

"Путін нещодавно сказав, що не збирається відмовлятись від нападів навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати власних друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, ви абсолютно праві, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом", – сказала Ґаладза.

  • 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. До цього Україна закликала світ визнати організований тоталітарним комуністичним режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Станом на 15 грудня це зробили 22 держави.

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