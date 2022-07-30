Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У секторі фіксуються понад 100 обстрілів на добу. Противник хаотично веде вогонь, застосовуючи купу боєприпасів. Наші влучні артилеристи відмінно роблять свою справу. ЗСУ працюють виважено, мають певні успіхи та намагаються рухатися вперед - це ще невеликі тактичні перемоги, але це оперативні кроки, які змушують війська РФ відступати", - підкреслив Кудряшов.

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