В Енергодарі пролунали вибухи у готелі, де оселилися окупанти
У захопленому росіянами Енергодарі у Запорізькій області сталися вибухи у готелі, де оселилися окупанти
Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в telegram.
Повідомляється, що після вибухів у готелі розпочалася хаотична стрілянина. Було чутно вибухи та крики поранених. Також оприлюднено відео пожежі.
- 20 липня, ЗСУ знищили два склади та обстріляли дві бази РФ в окупованих Енергодарі та Новій Каховці.
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