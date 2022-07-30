Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в telegram.

Повідомляється, що після вибухів у готелі розпочалася хаотична стрілянина. Було чутно вибухи та крики поранених. Також оприлюднено відео пожежі.

20 липня, ЗСУ знищили два склади та обстріляли дві бази РФ в окупованих Енергодарі та Новій Каховці.

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