ЗСУ обстріляли бази РФ у Новій Каховці та Енергодарі
За день, 20 липня, ЗСУ знищили 2 склади та обстріляли 2 бази РФ на окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"За сьогодні демілітаризація пройшла в наступних локаціях: Нова Каховка, Херсонщина - мінус база орків. Горлівка, Донеччина - мінус БК. Чорнобаївка (район), Херсонщина - мінус БК. Енергодар, Запоріжжя - влучання в базу орків", - йдеться у повідомленні.
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