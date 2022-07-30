Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

За його словами, окупанти гатили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з "градів". Загалом вони випустили до 80 снарядів.

"У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики. Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин", - наголосив голова ОВА.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді жертв і руйнувань немає.

В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:35 30 липня ситуація спокійна.

Близько 2:30 30 липня окупанти обстріляли Нікополь із реактивних систем залпового вогню

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