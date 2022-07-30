English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Нікопольському районі росіяни за добу обстріляли 16 будинків, підприємства й електромережу

У Нікопольському районі росіяни за добу обстріляли 16 будинків, підприємства й електромережу

30 липня, 2022 субота
09:03
війна з Росією

У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 30 липня росіяни обстріляли 16 будинків, підприємства, електромережу. Світла немає в 1000 людей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

За його словами, окупанти гатили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з "градів". Загалом вони випустили до 80 снарядів. 

"У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.  Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин", - наголосив голова ОВА.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді жертв і руйнувань немає.

В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:35 30 липня ситуація спокійна.

  • Близько 2:30 30 липня окупанти обстріляли Нікополь із реактивних систем залпового вогню

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
Військові новини
Читайте також:
Верховная Рада
29 липня, 2022 п'ятниця
Рада прийняла закон про одноразову виплату військовим
Антон "Карий"
Автор Тетяна Яворська
29 липня, 2022 п'ятниця
Герої України. "Їхали в один бік, діти нам махали руками, а коли поверталися, вже були обвуглені тіла": 22-річний офіцер Антон Карий
Лавров
27 липня, 2022 середа
Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 41.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
30 липня
08:50
Віталій Миколенко (другий ліворуч) у грі проти "Динамо"
Миколенко з капітанською пов'язкою зіграв за "Евертон" проти "Динамо"
08:28
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
На Донеччині окупанти за добу вбили 6 цивільних, іще 15 людей дістали поранення
08:26
Микола Княжицький
Криза в українських олігархічних медіа
08:23
Енергодар
В Енергодарі пролунали вибухи у готелі, де оселилися окупанти
08:15
Ексклюзив
ПЗРК Piorun
Польський ПЗРК Piorun у військах Польщі та України
07:44
ЗСУ знищили артилерійський склад
ЗСУ відбили російський штурм на чотирьох напрямках на Донбасі, - Генштаб
07:14
Беньямін Вербіч
Лідер "Динамо" залишив команду перед вирішальними матчами Ліги чемпіонів
06:48
Катерина Монзуль
Українка Монзуль судитиме фінальний матч Євро-2022
06:25
Конгрес США
У Конгресі США запропонували надавати Тайваню зброю за ленд-лізом
06:00
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця призначила на 30 липня один евакуаційний рейс
05:37
Вікторія Спартц
Спартц до генсека ООН. Закликаю посилити безпеку України, або призупинити "зернову угоду"
05:14
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області, – ISW
04:51
наслідки удару по Харкову
Вночі ворог двічі обстріляв Харків
04:33
Кислиця
Радбез – це не студія шоу Скабєєвої. Постпред України в ООН розповів про звірства та воєнні злочини армії РФ
04:10
ЗСУ безпілотник дрон
Комплектуючі для літаків та безпілотники, - у Пентагоні розповіли про нову партію військової допомоги Україні
03:46
підбита техніка окупантів
Південь: знищено понад 100 загарбників, близько 30 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів та пункт управління БТГ
03:23
Резніков та Остін
"Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - Резніков після розмови з колегою зі США
03:00
Нікополь
Вночі російські війська обстріляли Нікополь
02:48
НБУ
Від 24 лютого Україна отримала майже $13 млрд міжнародної фіндопомоги, – НБУ
02:25
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
Блінкен, після розмови з Лавровим, поговорив з Кулебою
02:02
Судно LAODICEA у порту Феодосії
У Лівані затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно, – посол
01:39
Байден Путін
Розмова Байдена та Путіна поки не планується, - Білий дім
01:17
Газпром
Газпром шукає нові причини обмеження роботи Північного потоку - 1
00:54
Німецькі гаубиці PzH 2000 не витримують напруги боїв в Україні, - Der Spiegel
00:34
Віктор Орбан
Заяви Орбана — відверто расистські, - Європарламент
00:33
ракетні системи США
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:13
На фото Володимир Зеленський
Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, - Зеленський
00:06
Жозеп Боррель
Дуже скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю і маслом, — Боррель
2022, п'ятниця
29 липня
23:44
Президент США Джо Байден
Байден балотуватиметься на другий термін, - Білий дім
23:34
ЗСУ снайпер
Український снайпер ліквідував командира Костромського полку армії РФ
23:22
ООН
В ООН "шоковані" звірствами росіян
23:00
Нова пошесть - мавпяча віспа
У Бразилії вже теж є перший офіційно загиблий від мавпячої віспи
22:57
Володимир Путін
"У бункері сидить, на папірці солдатиків рухає". Польська служба зовнішньої розвідки опублікувала перехоплення розмов росіян про Путіна
22:39
Наслідки теракту в Оленівці
Зеленський провів нараду після російського теракту в Оленівці
22:26
Аджа Лябіб
Лідер Реформаторського руху Бельгії вступився за главу МЗС Бельгії, яка відвідала Крим за російські гроші
22:22
Лавров і Блінкен
"Накачують Україну зброєю". У Росії оприлюднили свою версію розмови Лаврова з Блінкеном
22:21
Аналітика
Сергій Згурець
Терористичний акт в Оленівці, стягування сил на Запорізький і Херсонський напрямки, ракетний терор. Колонка Сергія Згурця
22:03
Колонія в Оленівці після теракту
Оленівка - це українська Катинь. Резніков про воєнний злочин росіян
21:48
Олександр Іонов
У США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори
21:43
Ірина Верещук
Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV