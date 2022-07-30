У Нікопольському районі росіяни за добу обстріляли 16 будинків, підприємства й електромережу
У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 30 липня росіяни обстріляли 16 будинків, підприємства, електромережу. Світла немає в 1000 людей
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
За його словами, окупанти гатили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з "градів". Загалом вони випустили до 80 снарядів.
"У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики. Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин", - наголосив голова ОВА.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді жертв і руйнувань немає.
В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:35 30 липня ситуація спокійна.
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