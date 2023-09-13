"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів, що попри важкі бої Сили оборони продовжують успішне просування на Бахмутському напрямку
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми дуже серйозно налаштовані. Всі бригади ЗСУ, які стоять на Бахмутському напрямку дуже серйозно налаштовані на досягнення результату. Проте і ворог також не збирається відступати. Росіяни витрачають людський ресурс та техніку, щоб утримати свої позиції навколо Бахмута. Тому бої йдуть за кожен метр. Дуже важкі бої. Коли росіяни заводять на Бахмутський напрямок свіжу піхоту, то вони знають, що 90% з них цілими звідти не вийдуть", - розповів Волохов.
Військовослужбовець ЗСУ також додав, що українська армія продовжує просування на Бахмутському напрямку.
"Динаміка бойових дій на Бахмутському напрямку зберігається на нашу користь. У нас все виходить. Так, ми рухаємось потроху, але динаміка позитивна. І зараз немає жодних причин говорити про те, що щось цю динаміку може змінити. День за днем ми просуваємось і звісно дійдемо до тих тактичних точок, які собі намітили. Особливо важливі висоти навколо Бахмута, адже саме з них починається вогневий контроль над логістичними шляхами противника", - додав він.
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