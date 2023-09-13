Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
Ексклюзив

"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку

13 вересня, 2023 середа
14:20
Війна з Росією Карта. Бахмут_1309

Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів, що попри важкі бої Сили оборони продовжують успішне просування на Бахмутському напрямку

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми дуже серйозно налаштовані. Всі бригади ЗСУ, які стоять на Бахмутському напрямку дуже серйозно налаштовані на досягнення результату. Проте і ворог також не збирається відступати. Росіяни витрачають людський ресурс та техніку, щоб утримати свої позиції навколо Бахмута. Тому бої йдуть за кожен метр. Дуже важкі бої. Коли росіяни заводять на Бахмутський напрямок свіжу піхоту, то вони знають, що 90% з них цілими звідти не вийдуть", - розповів Волохов.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що українська армія продовжує просування на Бахмутському напрямку.

"Динаміка бойових дій на Бахмутському напрямку зберігається на нашу користь. У нас все виходить. Так, ми рухаємось потроху, але динаміка позитивна. І зараз немає жодних причин говорити про те, що щось цю динаміку може змінити. День за днем ми просуваємось і звісно дійдемо до тих тактичних точок, які собі намітили. Особливо важливі висоти навколо Бахмута, адже саме з них починається вогневий контроль над логістичними шляхами противника", - додав він. 

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Олександр Зінченко та Давіде Фратеззі (позаду)
12 вересня, 2023 вiвторок
Італія - Україна 2:1: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Рада Європи
12 вересня, 2023 вiвторок
У Раді Європи підписали декларацію про "повну відповідальність" РФ за агресію проти України
ракетний удар по Севастополю
13 вересня, 2023 середа
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.37
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
14:32
"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
14:14
Ексклюзив
Ілон Маск
В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США
14:07
На фото: третя лінія оборони ворога
На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя
14:04
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Румунії знову знайшли осколки дронів після атаки РФ півдня України
14:03
OPINION
Юрій Гайдай
Чому на Заході не хочуть демонтажу Росії
13:45
Вікторія Амеліна
Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
13:41
iPhone 12
В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам
13:28
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 3 людей
13:22
зерно, пшениця
Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України
13:05
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
11:14
Данія
Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
11:05
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
10:57
Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей
10:50
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
10:40
вибори днр
СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ
10:35
Оновлено
Одещина
Нічна атака "шахедів": на Одещині та Сумщині сили ППО знищили 32 дрони, поранено 7 людей
10:33
Крим
Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ
10:27
Оновлено
російські автомобільні номери
Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:26
Новини компаній
Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту
10:22
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі
10:21
Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу
10:14
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV