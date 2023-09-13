На східному фронті відчувається, що ворог отримав боєкомплект, - боєць ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По всій лінії фронту, північніше від Бахмута й на Горлівському напрямку, напевно ворогу доставили певну кількість БК. Тому що за останній тиждень щільність мінометних обстрілів зросла мінімум у 2 рази. Коли росіянам підвозять БК вони гатять куди завгодно, перекопуючи все, що перед ними є", - підкреслив Ієвлєв.

Боєць ЗСУ також додав, що нещодавно на Горлівському напрямку відбулися провокації з боку ворога.

"Наші позиції розташовані за 350 - 400 метрів до ворожих. За останні дні відбулися дві ворожі провокації. Це не можна назвати штурмовими діями, але росіяни викликали вогонь на себе та намагалися зав'язати стрілецький бій. Хлопці якісно відповіли їм. У нас без втрат, а ворогу проблем доставили. По перехопленню чули про 4-х 300-х з боку окупантів", - наголосив Ієвлєв.

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