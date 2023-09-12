ЗСУ витісняють ворога з позицій біля Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 вересня.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження ворога

Своєю чергою підрозділами ракетних військ було уражено 2 артилерійських засоби, склад боєприпасів, пункт управління та зенітно-ракетний комплекс противника.

Противник здійснив 36 обстрілів з РСЗВ по території України

Також, ворог завдав 3 ракетних та 25 авіаційних ударів.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Камінь Чернігівської області, Степне, Попівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області.

противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Камінь Чернігівської області, Степне, Попівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області.

противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне Донецької області

авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне Донецької області На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Кліщіївка, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Кліщіївка, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке Донецької області.

наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області.

Станом на вечір вівторка, 12 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 17 російських кораблів, серед них 3 ракетоносії з загальним залпом до 24 "калібрів".