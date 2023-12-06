Динаміка щодо прикриття ситуації вздовж Чорного моря починає змінюватись, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що для захисту Одеси та узбережжя з'явилися зенітно-ракетні комплекси закордонного виробництва
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що оборона Одеси посилюється. Були неодноразові розмови про те, що треба посилити захист Одеси зенітно-ракетними комплексами. Дійсно, зараз з'явилися зенітно-ракетні комплекси закордонного виробництва для захисту Одеси та узбережжя. Ймовірно, саме вони використовувались для знищення Су-24М", - зазначив він.
За його словами, ворог часто застосовував Су-24М для нанесення ударів по півдню України, однак ЗСУ збили російський бомбардувальник.
"Су-24М дальніми бомбами здійснював удари по півдню. Це була поширена практика для російського агресора. Знищення бомбардувальника пов'язано з тим, що динаміка щодо прикриття ситуації вздовж Чорного моря починає змінюватись", - додав він.
- У вівторок, 5 грудня, українські сили збили російський бомбардувальник Су-24М над Чорним морем.
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