Динаміка щодо прикриття ситуації вздовж Чорного моря починає змінюватись, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що оборона Одеси посилюється. Були неодноразові розмови про те, що треба посилити захист Одеси зенітно-ракетними комплексами. Дійсно, зараз з'явилися зенітно-ракетні комплекси закордонного виробництва для захисту Одеси та узбережжя. Ймовірно, саме вони використовувались для знищення Су-24М", - зазначив він.

За його словами, ворог часто застосовував Су-24М для нанесення ударів по півдню України, однак ЗСУ збили російський бомбардувальник.

"Су-24М дальніми бомбами здійснював удари по півдню. Це була поширена практика для російського агресора. Знищення бомбардувальника пов'язано з тим, що динаміка щодо прикриття ситуації вздовж Чорного моря починає змінюватись", - додав він.