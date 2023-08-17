"Динамо" - "Аріс": де та коли дивитись вирішальний матч киян у єврокубках
У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з грецьким "Арісом" у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша зустріч закінчилась перемогою грецького "Аріса" з рахунком 1:0. Проте букмекери вірять, що у другому матчі "Динамо" зможе відігратись. На виграш киян дають коефіцієнт 1,80. Нічию в основний час оцінюють у 3,60. Перемогу "Аріса" - 4,85.
У плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" в разі перемоги над "Арісом" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).
Якщо "Динамо" програє, то єврокубковий сезон для киян буде завершений.
Ліга конференцій
3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь
16 серпня
"Динамо" (Україна) - "Аріс" (Греція)
Перший матч - 0:1
Бухарест, "Супербет Арена"
Початок о 20:00
Трансляція - телеканали "2+2", "Динамо TV" і ютуб-канал "Динамо"
Як виступають у єврокубках "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де змагається у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У першому матчі "Дніпро-1" поступився команді з Праги з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня.
У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.
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