"Динамо" домовилося про трансфер українського форварда до італійського клубу

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією "Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.

Різні джерела повідомляють про півторарічну та дворічну оренду. Наразі триває процес оформлення документів.

21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів.

"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.



У липні 2021 року повідомлялось, що італійська "Дженоа" готова заплатити за Супрягу 9 млн євро.

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