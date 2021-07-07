Італійський клуб запропонував за форварда "Динамо" 9 млн євро
Італійська "Дженоа" готова заплатити за футболіста київського "Динамо" Владислава Супрягу 9 млн євро
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, клуб з Генуї працює над повноцінним трансфером Супряги та готовий викласти за українського форварда 9 млн євро.
21-річний Владислав Супряга у минулому сезоні зіграв за "Динамо" 31 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
У минулому сезоні "Дженоа" фінішувала в чемпіонаті Італії на дев'ятому місці.
- Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що інший нападник "Динамо" Фран Соль стане гравцем іспанського "Ейбара".
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