Італійський клуб запропонував за форварда "Динамо" 9 млн євро

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, клуб з Генуї працює над повноцінним трансфером Супряги та готовий викласти за українського форварда 9 млн євро.

21-річний Владислав Супряга у минулому сезоні зіграв за "Динамо" 31 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

У минулому сезоні "Дженоа" фінішувала в чемпіонаті Італії на дев'ятому місці.

