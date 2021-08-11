"Динамо" - "Минай": де та коли дивитись перенесений матч УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після перемоги над "Інгульцем" "Десна" одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ. Після третього туру в чернігівців 9 очок. Команда забила 7 голів, а пропустила лише один.



Друге-третє місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 очок і жодного програного матчу.



"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок. "Динамо" йде п'ятим, в них теж 6 очок, але лише два зіграних матчі.



"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.



Українська Прем'єр-ліга



11 серпня



1-й тур (перенесений матч)



"Динамо" - "Минай"



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 19:30



Пряма трансляція на телеканалі "2+2"





6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".

9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb