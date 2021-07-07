"Динамо" несподівано зіграло внічию проти "Люцерну" в товариському матчі
У товариському матчі київське "Динамо" зіграло внічию проти швейцарського "Люцерну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 7 липня, "Динамо" провело четвертий контрольний матч на зборах у Швейцарії. Суперником став швейцарський "Люцерн". Матч закінчився з рахунком 3:3.
Кияни зуміли забити швейцарцям 3 голи. Забитими м'ячима відзначилися Богдан Леднєв, Денис Гармаш і Денис Антюх.
Товариський матч
7 липня
"Динамо" - "Люцерн" 3:3
Голи: Соргіч, 9, 63, Угрініч, 16 – Лєднєв, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88
- 1 липня у першій контрольній грі у міжсезоння "Динамо" зіграло внічию 4:4 зі швейцарським "Базелем".
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