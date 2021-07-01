"Динамо" та "Базель" забили 8 голів у першому матчі міжсезоння

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команда Мірчі Луческу розпочала тренувальний збір у Швейцарії без гравців національних збірних, які задіяні на Євро-2020.

За їхньої відсутності у першій контрольній зустрічі динамівці зіграли у надрезультативну нічию з "Базелем" - 4:4. У складі киян забили Андрій Антюх, Олександр Сирота, Богдан Леднєв та Андрій Коробенко.

Контрольний матч

1 липня

"Базель" (Швейцарія) - "Динамо" (Україна) 4:4

Голи: Касамі, 36, Артур, 45 (пен.), 60, Маршан, 82 - Антюх, 23, Сирота, 30, Леднєв, 49, Коробенко, 66

