"Динамо" та "Базель" забили 8 голів у першому матчі міжсезоння
У першій контрольній грі у міжсезоння "Динамо" зіграло внічию 4:4 зі швейцарським "Базелем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команда Мірчі Луческу розпочала тренувальний збір у Швейцарії без гравців національних збірних, які задіяні на Євро-2020.
За їхньої відсутності у першій контрольній зустрічі динамівці зіграли у надрезультативну нічию з "Базелем" - 4:4. У складі киян забили Андрій Антюх, Олександр Сирота, Богдан Леднєв та Андрій Коробенко.
Контрольний матч
1 липня
"Базель" (Швейцарія) - "Динамо" (Україна) 4:4
Голи: Касамі, 36, Артур, 45 (пен.), 60, Маршан, 82 - Антюх, 23, Сирота, 30, Леднєв, 49, Коробенко, 66
- Нагадаємо, 1 липня "Зоря" у контрольному матчі виграла у турецького "Макуспора" з рахунком 22:0.
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