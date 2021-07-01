"Зоря" перемогла турецький клуб з рахунком 22:0
"Зоря" у контрольному матчі виграла у турецького "Макуспора" з рахунком 22:0
Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".
"Зоря" на тренувальному зборі в Туреччині забила "Макуспору" 22 голи.
Суперником команди Віктора Скрипника була аматорська команда, яка представляє університет Бурдур Мехмета Акіфа Ерсоя.
- Нагадаємо, 20 червня у товариському матчі донецький "Шахтар" переміг австрійський "Санкт-Йоганн" з рахунком 5:0.
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