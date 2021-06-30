"Шахтар" розгромив австрійський клуб у першому матчі нового тренера
У товариському матчі донецький "Шахтар" розгромно переміг австрійський "Санкт-Йоганн"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цей контрольний матч став для італійця Роберто Де Дзербі першим у статусі головного тренера донецького "Шахтаря". Український топ-клуб зумів розгромити суперника з рахунком 5:0.
Голами за "Шахтар" відзначились Тете, Михайло Мудрик, Лассіна Траоре, Віктор Корнієнко та Дентіньо.
Товариський матч
30 червня
"Санкт-Йоганн" - "Шахтар" 0:5
Голи: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корнієнко, 24, Дентіньо, 71
У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.
- 9 червня "Шахтар" домовився із португальською "Бенфікою" про трансфер бразильського півзахисника Педрінью за 18 млн євро.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник амстердамського "Аякса" Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо.
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