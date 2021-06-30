"Шахтар" розгромив австрійський клуб у першому матчі нового тренера

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Цей контрольний матч став для італійця Роберто Де Дзербі першим у статусі головного тренера донецького "Шахтаря". Український топ-клуб зумів розгромити суперника з рахунком 5:0.



Голами за "Шахтар" відзначились Тете, Михайло Мудрик, Лассіна Траоре, Віктор Корнієнко та Дентіньо.



Товариський матч



30 червня



"Санкт-Йоганн" - "Шахтар" 0:5



Голи: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корнієнко, 24, Дентіньо, 71

У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педрінью і форварда Лассіну Траоре. Загалом витратили 40 млн євро. Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі вимагав від босів клубу підсилення кожної лінії і отримав це.

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