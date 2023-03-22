"Динамо" ризикує втратити Луческу: 77-річного тренера збирається переманити "Ніцца"
Французька "Ніцца" визначила Мірчу Луческу з "Динамо" - основним претендентом на посаду головного тренера
Про це повідомляє Prosport.
За інформацією джерела, 2 тижні тому представники "Ніцци" вже провели зустріч з Мірчею Луческу у Польщі. Румунському тренеру презентували проєкт та обговорили філософію клубу.
Французи хочуть, щоб 77-річний Луческу якнайшвидше очолив "Ніццу". Проте румунський фахівець попросив зачекати - він не хоче йти з "Динамо" посеред сезону: в умовах війни та на 4-й позиції в УПЛ.
Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року. У 18-му турі УПЛ кияни програли "Зорі" 0:1 та з 33 очками залишилися на четвертій позиції. Луганці збільшили відрив від киян до 4 пунктів та йдуть третіми.
"Ніццу" зараз очолює Дідьє Дігар. Команда перебуває на 7-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1.
- 18 березня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу натякнув, що погані результати київського клубу зараз - це не наслідок його роботи.
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