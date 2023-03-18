"Я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому", - Луческу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу натякнув, що погані результати київського клубу зараз - це не наслідок його роботи
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Насправді, проблема у тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти у будь-який момент, і я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому, цього сезону команда втратила 11 гравців, а не одного. Для того, щоб перебудуватись, потрібен час. Ми не можемо запрошувати нових гравців, ми не можемо за мить перебудувати наш склад. У нас є молоді гравці, але щоби вони дійшли до рівня першої команди, потрібно мати час. Одразу це все зробити неможливо", - заявив Мірча Луческу.
Румунський тренер також перерахував футболістів, яких зараз немає в "Динамо".
"Я сподіваюсь на повернення Шапаренка, Буяльского. Якби Буяльский грав сьогодні, то ми мали перемагати, без нього не створювали моменти в атаці. Ми втратили обох голкіперів, Кендзьору, Забарного, Миколенко, Шапаренка, Циганкова, Бєсєдіна, Вербича, Вітінью, Де Пену. Від нас пішло багато гравців, неможливо створити нову команду за один день, тим більше, з молодих гравців. У нас у складі 11 гравців, молодших за 20 років", - сказав Луческу.
У 18-му турі УПЛ "Динамо" програло "Зорі" 0:1 та з 33 очками залишилося на четвертій позиції. Луганці збільшили відрив від киян до 4 пунктів та йдуть третіми.
- У 18-му турі чемпіонату України "Олександрія" поділила очки з "Металістом", а "Ворскла" зіграла внічию з "Металістом 1925".
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