УПЛ: розклад матчів і трансляцій 18-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 17 березня, стартує 18-й тур Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
18-й тур
17 березня
13:00 "Металіст" - "Олександрія" (УНІАН)
18 березня
13:00 "Ворскла" - "Металіст 1925" (Setanta Sports)
14:00 "Динамо" - "Зоря" (2+2)
14:00 "Львів" - "Кривбас" (Setanta Sports)
15:00 "Верес" - "Дніпро-1" (Setanta Sports)
19 березня
13:00 "Інгулець" - "Чорноморець" (Setanta Sports)
14:00 "Колос" - "Минай" (Setanta Sports)
15:00 "Шахтар" - "Рух" (Setanta Sports)
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