Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія) "Динамо" отримало в суперники переможця пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.

"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". Полтавці розпочнуть виступи у Лізі конференцій з другого відбіркового етапу, на якому 27 та 3 серпня зустрінуться з грузинською "Ділою". Перша гра відбудеться у четвер у польському місті Тихи.

Результати жеребкування

Ліга конференцій

3 кваліфікаційний раунд

"Ворскла" (Україна) / "Діла" (Грузія) - АПОЕЛ (Кіпр)/ "Войводина" (Сербія)

"Арарат" (Вірменія)/ "Аріс" (Греція) - "Динамо" (Україна)