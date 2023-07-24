"Динамо" та "Ворскла" отримали суперників у Лізі конференцій
У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, за підсумками якого суперників дізналися "Динамо" та "Ворскла"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія) "Динамо" отримало в суперники переможця пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.
"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". Полтавці розпочнуть виступи у Лізі конференцій з другого відбіркового етапу, на якому 27 та 3 серпня зустрінуться з грузинською "Ділою". Перша гра відбудеться у четвер у польському місті Тихи.
Результати жеребкування
Ліга конференцій
3 кваліфікаційний раунд
"Ворскла" (Україна) / "Діла" (Грузія) - АПОЕЛ (Кіпр)/ "Войводина" (Сербія)
"Арарат" (Вірменія)/ "Аріс" (Греція) - "Динамо" (Україна)
- 20 липня визначився перший суперник полтавської "Ворскли" у кваліфікації Ліги конференцій.
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