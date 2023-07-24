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Головна Спорт "Динамо" та "Ворскла" отримали суперників у Лізі конференцій

"Динамо" та "Ворскла" отримали суперників у Лізі конференцій

24 липня, 2023 понедiлок
15:21
Спорт Ліга конференцій, жеребкування

У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, за підсумками якого суперників дізналися "Динамо" та "Ворскла"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

За підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія) "Динамо" отримало в суперники переможця пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня. 

"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". Полтавці розпочнуть виступи у Лізі конференцій з другого відбіркового етапу, на якому 27 та 3 серпня зустрінуться з грузинською "Ділою". Перша гра відбудеться у четвер у польському місті Тихи. 

Результати жеребкування

Ліга конференцій

3 кваліфікаційний раунд

"Ворскла" (Україна) / "Діла" (Грузія) - АПОЕЛ (Кіпр)/ "Войводина" (Сербія)

"Арарат" (Вірменія)/ "Аріс" (Греція) - "Динамо" (Україна)


 
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