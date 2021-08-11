"Динамо" впевнено перемогло "Минай" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч відбувався на столичному НСК "Олімпійський". "Динамо" швидко вийшло вперед. На 19-й хвилині Віталій Буяльський блискуче перекинув голкіпера "Минаю" Данила Кучера та забив перший м'яч у грі.



Новий форвард "Динамо" Ерік Рамірес сьогодні дебютував у складі киян - перший матч склався для венесуельця прекрасно. Наприкінці першого тайму він зумів забити та зробив рахунок 2:0, а коли "Динамо" забивало вперше - Рамірес записав на свій рахунок асист.



Після 3-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо" та "Десна". У чернігівців і киян по 9 очок. Слідом третє-четверте місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 балів і жодного програного матчу.



"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок.



"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.



Українська Прем'єр-ліга



11 серпня



1-й тур (перенесений матч)



"Динамо" - "Минай" 2:0



Голи: Буяльський, 19, Рамірес, 45+1

6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".

9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb