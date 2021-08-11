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"Динамо" впевнено перемогло "Минай" в УПЛ

11 серпня, 2021 середа
21:24
Спорт "Динамо" - "Минай"

У перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське "Динамо" впевнено перемогло закарпатський "Минай"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбувався на столичному НСК "Олімпійський". "Динамо" швидко вийшло вперед. На 19-й хвилині Віталій Буяльський блискуче перекинув голкіпера "Минаю" Данила Кучера та забив перший м'яч у грі.

Новий форвард "Динамо" Ерік Рамірес сьогодні дебютував у складі киян - перший матч склався для венесуельця прекрасно. Наприкінці першого тайму він зумів забити та зробив рахунок 2:0, а коли "Динамо" забивало вперше - Рамірес записав на свій рахунок асист.

Після 3-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо" та  "Десна". У чернігівців і киян по 9 очок. Слідом третє-четверте місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 балів і жодного програного матчу.

"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок.

"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.

Українська Прем'єр-ліга

11 серпня 

1-й тур (перенесений матч)

"Динамо" - "Минай" 2:0

Голи: Буяльський, 19, Рамірес, 45+1

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