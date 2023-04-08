"Динамо" втратило двох важливих футболістів через травми

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Караваєв отримав травму під час тренування. Він пропустить три тижні. Кабаєв теж травмований, ми поки не знаємо, скільки часу триватиме його відновлення", - сказав Мірча Луческу.

У цьому сезоні 30-річний Олександр Караваєв провів 26 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист. На рахунку 27-річного Владислава Кабаєва 19 матчів і 0 результативних дій.