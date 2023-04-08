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"Динамо" втратило двох важливих футболістів через травми

8 квітня, 2023 субота
22:02
Спорт Мірча Луческу

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів, що київський клуб тривалий час не зможе розраховувати на Олександра Караваєва та Владислава Кабаєва

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Караваєв отримав травму під час тренування. Він пропустить три тижні. Кабаєв теж травмований, ми поки не знаємо, скільки часу триватиме його відновлення", - сказав Мірча Луческу.

У цьому сезоні 30-річний Олександр Караваєв провів 26 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист. На рахунку 27-річного Владислава Кабаєва 19 матчів і 0 результативних дій.

футбол
Динамо
УПЛ
чемпіонат України
Мірча Луческу
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