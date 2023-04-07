УПЛ: "Ворскла" перемогла "Інгулець", розклад інших матчів 20-го туру
У п'ятницю, 7 квітня, матчем "Ворскла" - "Інгулець" стартував 20-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
20-й тур
7 квітня
"Ворскла" - "Інгулець" 1:0
Гол: Кравець, 49
8 квітня
13:00 "Динамо" - "Минай" (2+2)
13:00 "Кривбас" - "Зоря" (Setanta)
14:00 "Шахтар" - "Металіст" (Setanta)
15:00 "Рух" - "Верес" (УНІАН)
9 квітня
13:00 "Дніпро-1" - "Львів" (УНІАН)
13:00 "Олександрія" - "Чорноморець" (Setanta)
15:00 "Колос" - "Металіст 1925" (Setanta)
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