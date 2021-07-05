"Динамо" забило 5 голів у товариському матчі з французьким клубом
У товариському матчі київське "Динамо" розгромило французький "Дівонн"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 5 липня, "Динамо" провело третій контрольний матч на зборах у Швейцарії. Суперником став аматорський клуб "Дівонн" з французької регіональної ліги.
Кияни зуміли забити французам 5 голів. Дублем відзначився Владислав Кулач, найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ перебуває у "Динамо" на перегляді. Ще по одному голу забили Владислав Ванат, Георгій Цитаїшвілі та Вікентій Волошин.
Товариський матч
5 липня
"Динамо" - "Дівонн" 5:0
Голи: Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цитаїшвілі, 67, Ванат, 86
- 1 липня у першій контрольній грі у міжсезоння "Динамо" зіграло внічию 4:4 зі швейцарським "Базелем".
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