"Динамо" забило 5 голів у товариському матчі з французьким клубом

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 5 липня, "Динамо" провело третій контрольний матч на зборах у Швейцарії. Суперником став аматорський клуб "Дівонн" з французької регіональної ліги.



Кияни зуміли забити французам 5 голів. Дублем відзначився Владислав Кулач, найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ перебуває у "Динамо" на перегляді. Ще по одному голу забили Владислав Ванат, Георгій Цитаїшвілі та Вікентій Волошин.



Товариський матч



5 липня



"Динамо" - "Дівонн" 5:0



Голи: Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цитаїшвілі, 67, Ванат, 86

1 липня у першій контрольній грі у міжсезоння "Динамо" зіграло внічию 4:4 зі швейцарським "Базелем".