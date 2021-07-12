"Динамо" знайшло собі нового бомбардира у чемпіонаті Словаччини
Нападник словацького ДАК Ерік Рамірес зацікавив київське "Динамо"
Про це повідомляє "Трибуна".
За інформацією джерела, сума трансферу в "Динамо" повинна скласти близько 2-3 млн євро. Цього літа Ерік Рамірес вже мав шанс перейти в казанський "Рубін", проте перехід зірвався через проблеми зі здоров'ям футболіста
Форвард розпочав свою кар'єру у венесуельській "Саморі", виступав на правах оренди за "Естудіантес де Каракас". У 2017-му перейшов у чеську "Карвін". За ДАК грає з липня 2019-го.
У минулому сезоні Ерік Рамірес провів 35 матчів, забив 17 голів і віддав 8 асистів. Виступає на позиції центрального нападника, а також вінгера.
Рамірес провів 1 матч за збірну Венесуели.
- 7 липня вихованець "Реалу" Фран Соль покинув київське "Динамо".
- 10 липня "Динамо" орендувало у московського ЦСКА білоруського форварда Іллю Шкуріна, який виступив проти режиму Олександра Лукашенка.
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