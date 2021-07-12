"Динамо" знайшло собі нового бомбардира у чемпіонаті Словаччини

Про це повідомляє "Трибуна".



За інформацією джерела, сума трансферу в "Динамо" повинна скласти близько 2-3 млн євро. Цього літа Ерік Рамірес вже мав шанс перейти в казанський "Рубін", проте перехід зірвався через проблеми зі здоров'ям футболіста



Форвард розпочав свою кар'єру у венесуельській "Саморі", виступав на правах оренди за "Естудіантес де Каракас". У 2017-му перейшов у чеську "Карвін". За ДАК грає з липня 2019-го.



У минулому сезоні Ерік Рамірес провів 35 матчів, забив 17 голів і віддав 8 асистів. Виступає на позиції центрального нападника, а також вінгера.



Рамірес провів 1 матч за збірну Венесуели.