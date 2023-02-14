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Головна війна з Росією Дипломат Чалий про "Рамштайн-9": політичне рішення щодо деяких озброєнь, імовірно, вже є
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Дипломат Чалий про "Рамштайн-9": політичне рішення щодо деяких озброєнь, імовірно, вже є

14 лютого, 2023 вiвторок
23:56
війна з Росією Валерій Чалий

Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, голова правління Українського кризового медіацентру, зазначив, що ця зустріч відбувається напередодні остаточного перелому у цій війні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми очікували дев'ятого засідання, перші висновки вже зроблені. І я також зробив свої висновки. Перше – те, що було 54 країни, і це дійсно є серйозною потугою. Всі ці країни беруть участь у військово-технічній підтримці України. Це не тільки НАТО чи ЄС, а це країни й Африки, і Азії, тобто це така потужна коаліція, що збільшується мірою успіхів ЗСУ. Друге – це, на моїй пам'яті перший такий "Рамштайн", хоча він відбувався у Брюсселі, на якому було сказано менше, ніж вирішено, і це відчувалося. Якщо уважно почитати між рядків, то я можу зробити наступний висновок, що, на мій погляд, політичне рішення щодо деяких систем вже є. Причини, чому це не оголошується саме зараз, тому що треба ще багато питань вирішити суто технічних, логістичних та ще багато моментів, якщо говорити про авіацію та далекобійні ракети", - зазначив дипломат.

Валерій Чалий припустив, що можливо з політичної точки зору ні очільник міністерства оборони США, ні командувач об'єднаних штабів, мабуть, не могли говорити якісь речі, які б випередили заяву президента США Байдена, який днями планує візит до Європи.

"І третій момент – це дійсно впевненість у тому, що зараз навесні буде український контрнаступ, при чому про це відкрито говориться, і всі очікують зміни ситуації після цього контрнаступу. Було видно підтримку українського народу, ЗСУ, тобто цей "Рамштайн", я б сказав, напередодні остаточного перелому у цій війні", - зауважив Чалий.

  • 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що союзники працюють над ефективним контрнаступом ЗСУ навесні


 

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ЄС
Валерій Чалий
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