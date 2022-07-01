Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо обрати варіант легкого розв'язання питання, це збереження Росії, але доведення до такого економічного стану, щоб агресорка не могла загрожувати сусідам. Другим варіантом, але поки непідйомним для Заходу, є перетворення РФ на низку постросійських держав - безʼядерних, мирних, спокійних та адекватних", - зазначив Огризко.

Дипломат додав, що перший варіант уже в процесі, адже під дією санкцій економіка Росії занепадає.

"Першого варіанту можна досягти через каральні санкції, які знищать військово промисловий комплекс Російської Федерації. Цей процес запущено: уже не працюють танкові заводи, неможливо забезпечити точне наведення ракет. Все заплановане має призвести до економічного колапсу Росії", - зауважив Огризко.

Дипломат пояснив, що комплекс великодержавності в росіян виник і залишається актуальним через велетенську площу Російської Федерації.

"Коли немає простору від Балтики до Тихого океану, великодержавність кудись повинна зникнути. Немає такого в умовних Бельгії, Греції та Іспанії. Адже вони країни невеликі й на великодержавність не претендують. А в Росії це вбито в мізки ще з часів Петра І й до сьогоднішнього дня", - додав Володимир Огризко.

6 квітня в етері Еспресо політолог Євген Магда висловив думку, що Захід не хоче розпаду Росії, бо такий сценарій призведе до суттєвого посилення Китаю.

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