Захід не хоче розпаду Росії, бо такий сценарій призведе до суттєвого посилення Китаю, - Магда

Таку думку він висловив в етері Espreso TV

“На жаль, в мене є відчуття, що США більш зацікавлені в тому, щоб Росія просто загрузла в український кампанії й слабшала, ставала менш вагомою, ставала менш проблемною, щоб все це негативно вплинуло на її спроможності, але зберігала державність. Я вважаю, що Захід не хоче розпаду Росії, бо на Заході вважають, що такий сценарій призведе до суттєвого посилення Китаю, а в США, напевно, цього не хочуть”,- вважає політолог.

Євген Магда також додав, що американці передали Великій Британії можливість більшої ініціативи.

“Ми бачимо, що британці грають першою скрипкою в цих питаннях, але теж важлива позиція Німеччини, позиція Франції, бо лідери наче прозріли. Ми маємо розуміти, що світ став україноцентричний дуже на невеликий відсоток. Ми маємо самі формулювати власні інтереси, а не заявляти на вищому рівні, що ми хотіли стати членами НАТО, але нас туди не беруть. Для того, щоб стати членом НАТО потрібно не лише потужна армія, потрібні реформи всередині країни, а не спроби мародерства, чи спроби зменшити вплив трьох проукраїнських телевізійних каналів, до яких належить і Еспресо ТV”,- заявив Магда.



Нагадаємо: Український письменник Юрій Андрухович закликав повернути українські телеканали Еспресо, Прямий і 5 канал у систему цифрового мовлення

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb