"Дипломатичний колапс": Богдан заявив про недотримання владою України домовленостей зі США

Про це він розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону.



За словами Андрія Богдана, влада не дотримується жодних угод, зокрема з міжнародними партнерами. Він зауважив, що під час поїздки до США українська сторона була вимушена підписати комюніке спільно з президентом Джо Байденом, за яким Україна зобов'язана призначити прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



"Повертаємося - забули або забили. В обіцянки давно уже ніхто не вірить - змушують підписувати", - заявив Андрій Богдан.



За його словами, МВФ надали Україні кошти на призначення прокурора САП до листопада 2021 року. Попри те, що гроші взяли, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не обрали.



"Як можна ходити - і всіх кидати? На усіх рівнях? На найвищих рівнях?", - зауважив ексголова Офісу президента.



Також він назвав теперішню ситуацію "дипломатичним колапсом".



"Дипломатія - це наука, як довго говорити та нічого не пообіцяти. А якщо ти щось пообіцяв, ти повинен розбитися в лайно, але зробити. А коли тобі вже не довіряють – тебе змушують підписати. А ти й тут умудряєшся “кинути”! Що у нас зрештою виходить? Трагедія!", - додав Андрій Богдан.



Він окреслив становище України так: президент США Джо Байден веде перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним, перед цим телефонує президенту Франції, прем’єр-міністру Німеччини, прем’єр-міністру Італії, але не Україні.



"А у публічній заяві пресслужби: "Дотримуючись принципу: ні слова про Україну без України”. Вони ж тролять нас! Вони ж просто глузують. А ми беремо цю фразу - і, горді, демонструємо: дивіться, ми всім показали, що ні слова про Україну..", - заявив Андрій Богдан.



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