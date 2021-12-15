Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Дипломатичний колапс": Богдан заявив про недотримання владою України домовленостей зі США

"Дипломатичний колапс": Богдан заявив про недотримання владою України домовленостей зі США

15 грудня, 2021 середа
11:14
Суспільство Андрій Богдан

Ексголова Офісу президента Андрій Богдан звинуватив українську владу в ігноруванні домовленостей з міжнародними партнерами

Про це він розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Андрія Богдана, влада не дотримується жодних угод, зокрема з міжнародними партнерами. Він зауважив, що під час поїздки до США українська сторона була вимушена підписати комюніке спільно з президентом Джо Байденом, за яким Україна зобов'язана призначити прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Повертаємося - забули або забили. В обіцянки давно уже ніхто не вірить - змушують підписувати", - заявив Андрій Богдан.

За його словами, МВФ надали Україні кошти на призначення прокурора САП до листопада 2021 року. Попри те, що гроші взяли, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не обрали.

"Як можна ходити - і всіх кидати? На усіх рівнях? На найвищих рівнях?", - зауважив ексголова Офісу президента.

Також він назвав теперішню ситуацію "дипломатичним колапсом".

"Дипломатія - це наука, як довго говорити та нічого не пообіцяти. А якщо ти щось пообіцяв, ти повинен розбитися в лайно, але зробити. А коли тобі вже не довіряють – тебе змушують підписати. А ти й тут умудряєшся “кинути”! Що у нас зрештою виходить? Трагедія!", - додав Андрій Богдан.

Він окреслив становище України так: президент США Джо Байден веде перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним, перед цим телефонує президенту Франції, прем’єр-міністру Німеччини, прем’єр-міністру Італії, але не Україні.

"А у публічній заяві пресслужби: "Дотримуючись принципу: ні слова про Україну без України”. Вони ж тролять нас! Вони ж просто глузують. А ми беремо цю фразу - і, горді, демонструємо: дивіться, ми всім показали, що ні слова про Україну..", - заявив Андрій Богдан.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
влада
домовленості
США
Андрій Богдан
партнери
Читайте також:
Олександр Гогілашвілі
14 грудня, 2021 вiвторок
Родина ексзаступника Монастриського Гогілашвілі могла використовувати охорону СБУ, - Bihus.Info
12 грудня, 2021 неділя
У Єгипті загинув батько колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол
14 грудня, 2021 вiвторок
Путіну запропонували два чітких шляхи розвитку ситуації навколо України, - Посольство США
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.98
    Купівля 26.98
    Продаж 27.24
  • EUR
    Купівля 30.34
    Продаж 30.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
15 грудня
12:47
Порушення територіальної цілісності України матиме "високу ціну", - канцлер Німеччини Шольц
12:38
В Африці за минулий тиждень COVID-захворюваність зросла на 111%, - ВООЗ
12:37
санкції проти рф
Провідні держави ЄС гальмують введення санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну, - Bloomberg
12:36
Володимир
Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
12:35
У білому: Тимошенко з'явилась у Раді з новою зачіскою
12:24
сертифікат, вакцинація
Український COVID-сертифікат визнають 52 країни, – МОЗ
12:22
Олександр Усик
Промоутер розповів, у якій вазі можливий бій Усика з найкращим боксером світу
12:21
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готовий вжити безпрецедентних заходів проти РФ у разі подальшої агресії щодо України, - президентка Єврокомісії
11:59
газ
$1550 за тис. куб м: ціна на газ у Європі підвищилася на тлі наближення холодів
11:50
Хаві
"Барселона" програла "Бока Хуніорс" у матчі за Кубок Марадони
11:48
Поліція Дрездена проводить рейди через погрози антивакцинаторів прем'єру Саксонії
11:31
На українсько-польському кордоні в чергах стоїть близько 350 автівок
11:27
ООС ЗСУ танк
На адмінмежі з Кримом танкісти, артилеристи та інженери ЗСУ тренуються відбивати прорив ворожої бронетехніки
11:20
Роберт Левандовські
Левандовські повторив фантастичний рекорд легендарного форварда "Баварії" Мюллера
11:06
Андреас Умланд
"Німеччина не зупинить Nord Stream 2, тут є зацікавлені в його запуску групи", − німецький політолог
11:03
Італія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для низки професій
11:01
Прикордонники "розвернули" росіянина, який назвався ексагентом ФСБ і ГРУ РФ та виявив намір співпрацювати зі спецслужбами України
10:50
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Ф'юрі несподівано передумав битися з Усиком
10:30
Станція NASA Parker стала першим космічним апаратом, що побував у верхніх шарах Сонця
10:25
Світовий банк
Світовий банк розгляне виділення Україні 300 млн євро на енергоефективність, - Мінекономіки
10:20
Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті Східного партнерства в Брюсселі
10:20
Сауль Альварес
WBC назвала найкращого боксера, бій та нокаут 2021 року
09:55
карантин
Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої"
09:54
Журналіст Роман Цимбалюк
У РФ українському журналісту Цимбалюку закидають екстремізм, - адвокат
09:45
Андрій Шевченко
Шевченко відреагував на першу перемогу на посаді тренера "Дженоа"
09:40
Микола Княжицький
"Мільярди на пропаганду Зеленського": Княжицький заявив, що держканали "Дом" і "Рада" перетворюють на однопартійні рупори "слуг"
09:20
Кічант Сьюелл
Головою поліції Нью-Йорка вперше стане жінка
09:15
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона з переможцем поєдинку Камбосос - Хейні, - промоутер
08:45
Олександр Зінченко (праворуч)
Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розтрощити "Лідс" 7:0
08:32
ДПСУ
Дозволили збивати безпілотники, регламентували використання зброї проти агресора: в Україні набули чинності зміни до закону про ДПСУ
08:26
Коронавірус в Україні
В Україні від коронавірусу впродовж доби померли 356 пацієнтів, 8109 людей заразилися
08:06
Андрій Шевченко
"Дженоа" здобула першу перемогу під керівництвом Шевченка
07:59
хабар, гроші, валюта
Долар в Україні подорожчав за курсом НБУ
07:32
Окупанти в зоні ООС поранили українського військового
07:12
Ексклюзив
Юлія Клименко
Законопроєкт 5600 і запровадження обов’язкових РРО можуть загнати бізнес в тінь, — нардепка Клименко
2021, вiвторок
14 грудня
23:02
канабіс
Перша країна в Європі: Мальта легалізувала канабіс для особистого користування
23:01
Сенат США
У Сенаті США закликали повернути санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет
22:45
Олексій Резніков
"Війна в Україні буде війною в Європі": Резніков заявив, що світова спільнота допоможе протистояти російській агресії
22:30
Олександр Гогілашвілі
Родина ексзаступника Монастриського Гогілашвілі могла використовувати охорону СБУ, - Bihus.Info
22:17
Андрій Богдан
Зеленський дав команду організувати переслідування і посадити мене до в'язниці разом із Бутусовим, Шустером, Гордоном та Разумковим, - Богдан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV