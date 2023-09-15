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Директорка ліцею в Житомирі змушувала учнів носити форму: розпочали службове розслідування

15 вересня, 2023 п'ятниця
22:59
Суспільство Школа

Міський департамент освіти у Житомирі розпочав службове розслідування у ліцеї №27 після того, як директорка навчального закладу змусила учнів носити шкільну форму

Про це повідомляє Суспільне.

У Житомирі міський департамент освіти проводить службове розслідування у ліцеї №27 через те, що адміністрація навчального закладу змусила учнів носити шкільну форму. Відео з перевірками на дрес-код учні самі викладали у соцмережах.

За його словами міського голови Сергія Сухомлина, факт, коли директорка ліцею зобов'язала учнів носити шкільну форму у ліцеї був, і його можна трактувати як булінг.

"Так, дійсно, ситуацію, яка у нас була у ліцеї №27, можна трактувати як булінг. Я фактично згоден із таким трактуванням. На сьогодні департамент освіти проводить службове розслідування по цьому факту", — зазначив мер.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, зауваження учням щодо їхнього зовнішнього вигляду з боку дирекції ліцею №27 пов’язані із тим, що керівниця закладу освіти працює на посаді понад 40 років.

"Мене вразила інформація на сайті навчального закладу, що керівник працює на посаді більше 40 років. Тобто людина була призначена на посаду ще за часів Брежнєва! Адже стосовно того, що вона стільки років на цій посаді, нічого дивного.", — сказав Сергій Горбачов.

Він зазначив, що у Житомирі що за часів пандемії посадовці місцевих органів влади скасували проведення конкурсу на посаду директорів і призначали на посади керівників навчальних закладів тих, кого вважали зручними директорами. Зараз, під час воєнного стану, конкурси проводити не обов’язково, але й не заборонено.

Зокрема освітній омбудсмен додав, що якщо Житомирська міська рада та департамент освіти хочуть подбати про нормальне управління закладами освіти, вони мають провести конкурси і створити конкурентне та змагальне середовище для відбору людей на ці посади

Наталія Слободянюк, представниця "Правозахисної громадської спілки "Освіту — в законне русло", каже, що у половини житомирських ліцеїв директори — люди пенсійного віку, зокрема, й директорка ліцею №27. 

"Конкурси — це струшування стосунків, запобіжник встановлення корупції. Це прихід нових людей — амбіційних, яких обрала громада і до яких є довіра. Це не просто люди, які добре служили місцевій владі, і їх було обрано на безстроковий період якийсь. Із 2018 року у Житомир відбулося тільки декілька конкурсів, і ми вважаємо, що вони були досить вдалими. Прийшли відносно нові люди, які могли щось змінювати", — сказала Наталія Слободянюк.

За її словами, під час пандемії коронавірусу міськвиконком ухвалив рішення змінити умови проведення таких конкурсів.

"Так сталося, що влада через якісь свої міркування вирішила скасувати ці конкурси. Спочатку було укладено договори без конкурсу (не публічно) на 6 років замість одного — з директоркою міської гімназії №3. Потім вирішили з тринадцятьма директорами провести співбесіди замість публічних конкурсів, які були фактично закритими. З ними продовжили контракти, в середньому, на три роки. Ми подали позов до суду. Суд виніс окрему ухвалу, якою міську раду зобов'язали усунути недоліки. Міська рада відповіла, що у майбутньому ми будемо дотримуватись під час проведення конкурсів законодавства. Такою була приблизна відповідь", — сказала Наталія Слободянюк.

Міський голова зазначив, що конкурси на посади директорів ліцеї у місті не проводять, бо немає охочих брати у них участь. Він вважає, що така ситуація склалась, бо зарплата директора школи менша, ніж у тих, хто викладає і має великих стаж педагогічної роботи, навантаження. А відповідальність директора дуже висока.

"Тому і міністр освіти та науки України каже, що нам потрібно підвищувати зарплати директорам, щоб прийшли дієві менеджери. І тоді вже запускати всі конкурси. Це моя позиція і ми це обговорювали", — підсумував Сергій Сухомлин.

Україна
освіта
Житомир
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