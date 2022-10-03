Disney видалила свій сайт у РФ і акаунти в російських соцмережах
Американська компанія The Walt Disney Company почала вихід з російського ринку
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на спостереження спільнот у соцмережах.
Американська компанія видалила сайти disney.ru і kanal.disney.ru. Тепер під час переходу на них користувачам пропонується обрати свою країну з переліку, у якому Росії немає. Disney видалила також канал на YouTube і сторінки у соцмережах "ВКонтактє", "Одноклассники" та у Twitter.
На YouTube росіянам доступні лише архівні прямі трансляції компанії.
Disney припинила і подовження ліцензій на свій контент усім російським стримінговим сервісам. Наразі телеканал Disney ще продовжує трансляції.
- Про зупинку всього бізнесу в Росії The Walt Disney Company повідомила у березні. Окрім цього, влітку цього року компанія припинила дублювання фільмів російською мовою.
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