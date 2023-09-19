Disney випустила трейлер серіалу "Персі Джексон та Олімпійці"

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"Персі Джексон і Олімпійці" розповідає фантастичну історію про 12-річного сучасного напівбога Персі Джексона, який тільки-но змирився зі своїми новознайденими надприродними здібностями, коли бог неба Зевс звинувачує його у викраденні своєї головної блискавки. Тепер Персі доводиться мандрувати Америкою, щоб знайти його та відновити порядок на Олімпі", - йдеться в описі до стрічки.

Головного героя зіграє Вокер Скобелл, роль напівбогині, дочки Афіни, дісталася Лії Саві Джеффріс, а найкращого друга Персі зіграє Гровер Андервуд.

Довідково. "Персі Джексон і Олімпійці" - популярна серія книг Ріка Ріордана. Про головного героя, Персі Джексона, вже було знято два фільми - у 2010 та 2013 роках.