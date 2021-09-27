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Диверcія і теракт: Венедіктова про імовірні причини вибухів на військових складах у Калинівці та Сватовому

27 вересня, 2021 понедiлок
15:09
Кримінал Ірина Венедіктова

Розслідування вибухів на військових складах у Калинівці Вінницької області підтвердило версію про встановлення на території арсеналу вибухового пристро стороннім підривником

Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів. З урахуванням особливого періоду в державі та ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР", - написала Венедіктова.

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Крім того, прокурори і слідчі наразі очікують відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице.

Також триває розслідування причин вибухів боєприпасів на військових складах ракетно-артилерійського озброєння у м. Сватове Луганської області, 65-му арсеналі у м. Балаклія та 6-му арсеналі у м. Ічня.

"Найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору «А» у м. Сватове є вчинення терористичного акту", - написала Венедіктова.

Водночас генпрокурор зазначила, що причинами розповсюдження пожежі та пошкодження об'єктів військової частини і будівель місцевих мешканців стало порушення вимог правил безпеки. 

"Саме за невиконання наказів керівництва щодо забезпечення діяльності складу притягнуто до кримінальної відповідальності начальника  складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А", якого вироком суду у 2016 році визнано винним та призначено покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні. Крім того, за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду повідомлено про підозру двом командирам артилерійських підрозділів ЗСУ. Через порушення керівних документів вони  розташували підпорядковані їм підрозділів та ввірену військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове. При цьому не забезпечили розміщення кожної одиниці бойової та іншої техніки на нормативно встановлених відстанях одна від одної та не провели облаштування капонірів та окопів для безпечного збереження озброєння та захисту від ураження", - написала Венедіктова.

  • Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у Сватовому на території об'єднаного польового складу ЗСУ почалася пожежа, а потім - вибухи. На складах зберігалося майже 3,5 тис. тонн боєприпасів. Пожежа була ліквідована за добу, проте після цього періодично виникали вогнища пожежі і вибухи.
  • У результаті надзвичайної події загинули 4 людини: троє військовослужбовців і місцева жителька. Кілька людей зазнали поранень.
  • 26 вересня 2017 року в селищі Калинівка поблизу Вінниці почав вибухати склад з боєприпасами. Через вибухи складів із боєприпасами на Вінниччині 27 вересня було евакуйовано понад 30 тис. людей. Двоє жителів області зазнали поранень під час евакуації.
  • 3 жовтня у ДСНС повідомили, що у Калинівці припинилися вибухи
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диверсія
Сватове
Калинівка
Ірина Венедіктова
вибухи
військові склади
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