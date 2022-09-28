Про це Клімкін написав у telegram.

За його словами, вибухи на Північному потоці-1 та 2 дуже схожі на диверсію та вигідні Росії, яка прагне не дати Європі пройти зиму без ускладнень та понизити градус негативної реакції на псевдореферендуми на окупованих територіях України.

"Якщо це буде доведено, то такі диверсії можна і потрібно вважати актом агресії проти НАТО та країн-членів Альянсу. Зі всіма витікаючими з цього наслідками та із задіянням статті 5 договору про НАТО - щодо колективної безпеки. Цілком можливо, що ми стоїмо перед воронкою геополітичної м'ясорубки, що змінить світ", - вважає Клімкін.

26 вересня в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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