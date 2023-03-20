Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у telegram.

"Так, на Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором - росіяни дивилися на реакцію місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Безпосередньо в райцентрі вони задіяли СОБР (спеціальний загін швидкого реагування – ред.), усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу загарбники зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

Додається, що, крім того, росіяни перевіряли школярів, які певний час були відсутніми у школах, через їхню можливу участь у дистанційному навчанні в українських освітян.

"Про посилені перевірки у Сиротиному вже повідомлялося. Не оминули росіяни і прилеглих дачних садиб. Там вони залишили після себе вибиті вікна і двері, бо у цій порі року, що не дивно, їм майже ніхто не відчинив. А ще - завалені паркани та розмиті дороги, бо пересувалися бойовики по вулицях на важкій техніці", - сказано в повідомленні.

У Луганській ОВА також додали, що у населених пунктах поблизу лінії фронту стало важко лікуватися навіть власноруч. Як відомо, медичні заклади не приймають цивільних, бо переповнені російськими військовими, а аптеки порожні. До прикладу, у Кремінній відсутнє найнеобхідніше. Обіцяють лише привезти певні препарати під замовлення. Про строки не кажуть.

"Більш спокійна ситуація в глибокому тилу - там не вистачає лише грошей. Цивільним. У Луганську, Алчевську, Кадіївці люди щодоби вишукуються у довжелезні черги в надії отримати готівку. Чекають, навіть якщо її немає в наявності", - підкреслили в ОВА.