У Скадовському районі окупанти грабують цивільних: відбирають автівки, човни й скутери, - ЦНС
Російські терористи продовжують мародерити на тимчасово окупованій території Херсонської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Автівки викрадають в Скадовському районі, також в людей забирають причепи, скутери й човни. Ворог здійснює рейди по селах й забирає майно нібито на потреби армії. Проте в більшості випадків авто потім переганяється й продається у РФ. Також росіяни під час рейдів шукає мисливську зброю й інші цінності, які також "конфісковують", - йдеться у матеріалі.
У Центрі наголошують, що така поведінка окупантів вчергове доводить - росіяни не вірять, що вони тут назавжди й розграбовують регіон за можливості.
- 17 березня росіяни оголосили, що з наступного навчального року діти на тимчасово окупованих територіях не вивчатимуть українську мову в школах.
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