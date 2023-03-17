У Скадовському районі окупанти грабують цивільних: відбирають автівки, човни й скутери, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Автівки викрадають в Скадовському районі, також в людей забирають причепи, скутери й човни. Ворог здійснює рейди по селах й забирає майно нібито на потреби армії. Проте в більшості випадків авто потім переганяється й продається у РФ. Також росіяни під час рейдів шукає мисливську зброю й інші цінності, які також "конфісковують", - йдеться у матеріалі.

У Центрі наголошують, що така поведінка окупантів вчергове доводить - росіяни не вірять, що вони тут назавжди й розграбовують регіон за можливості.