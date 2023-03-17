Росіяни на тимчасово окупованих територіях змушують батьків відмовлятися від навчання дітей українською
Росіяни оголосили, що з наступного навчального року діти на тимчасово окупованих територіях не вивчатимуть українську мову в школах
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
"Росіяни оголосили, що з наступного навчального року на тимчасово окупованих територіях перестануть викладати українську мову в школах, яку зараз діти вивчають 3 години в тиждень. Щоправда, ворог як завжди видає це як ініціативу знизу, тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання, аби їх дитина вивчала українську, а ці 3 години додати до вивчення російської", - зазначили в ЦНС.
Так, стверджується, що нині загарбники проводять з батьками профілактичні бесіди, де погрожують батькам, якщо ті "добровільно" не напишуть заяви щодо відмови від викладання дітям української.
- Нагадаємо, у лютому загарбники відзвітували про складання "присяги" першими групами дітей в мілітарному русі "Юнармія" на тимчасово окупованих територіях.
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