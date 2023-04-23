"Дивно чути абсурдну версію "історії Криму": Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що всі пострадянські країни, окрім Росії, мають чіткий суверенний статус
Так він прокоментував у twitter заяву китайського посла у Франції Лу Шає, який висловив сумніви щодо суверенітету колишніх країн-членів СРСР.
"Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН",– зауважив Подоляк.
Також за його словами, також "дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму".
"Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", - наголосив радник глави ОП.
- 22 квітня стало відомо, що міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю на тлі заяв іншого китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн.
- 23 квітня повідомлялося, що Франція заявила про свою "повну солідарність" щодо суверенітету колишніх радянських республік після заяви посла КНР.
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