Так він прокоментував у twitter заяву китайського посла у Франції Лу Шає, який висловив сумніви щодо суверенітету колишніх країн-членів СРСР.

"Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН",– зауважив Подоляк.

Також за його словами, також "дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму".

"Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", - наголосив радник глави ОП.