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Дизайнери створили хаб на підтримку волонтерських проєктів 

22 червня, 2022 середа
14:27
Суспільство Україна серце

Увесь світ побачив, що сила українців в єдності та надзвичайній можливості консолідуватися в кризові часи

За даними Forbes, 48% українських підприємств продовжують працювати в умовах війни. Ще 12% планують відновити роботу найближчим часом. 6% опитаних підприємців уже змінили фокус свого бізнесу, а 19% планують перекваліфікуватися відповідно до потреб воєнного часу. 

Креативна індустрія також не залишилася осторонь, активно включившись у боротьбу на своєму фронті. Так, команда дизайн-агенції "Happy" спільно з вітчизняним діджитал- ком'юніті та за підтримки платформ-партнерів "Projector" та "CASES" створила хаб дизайнерів UDDU, цілями якого є: 

  • підтримати волонтерські проєкти дизайном, який полегшить їм роботу і зовнішню комунікацію;
  • забезпечити роботою тих дизайнерів і креативників, які її втратили;
  • надати українцям можливість працювати з іноземними замовниками (навіть без знання англійської);
  • підтримати українську економіку сплатою податків та залученням іноземних клієнтів до країни;
  • передати 20% від прибутку всіх проєктів волонтерським організаціям та ЗСУ.

За три місяці UDDU створили брендинг і сайт для таких волонтерських проєктів, як: 

Union of Angels - краудфандингова платформа благодійного фонду, що закриває потреби військових частин ЗСУ (було зібрано близько $500 000);

Команда проєкту: Антон Лукащук, Сергій Снурник, Сергій Трухімович.

Volunteer UA - волонтерська організація, що допомагає ЗСУ і вже доставила військовим матеріально-технічного забезпечення орієнтовно на $200 000; 

Команда проєкту: Максим Балуєв, Ольга Вербицька, Андрій Калита.

Support Ukrainian Army - команда волонтерів, які збирають кошти на потреби ЗСУ через формат інтернет-магазину (на сьогодні зібрали близько 1 млн грн); 

Команда: Антон Лукащук, Ольга Вербицька, Дмитро Школьний, Єлена Хільчекно, Андрій Зайко.

UAHelpers - інфо-платформа волонтерської допомоги, що вже розмістила понад 1500 оголошень, а сам сайт відвідали понад 200 000 разів. 

Команда проєкту: Тетяна Дигдало, Володимир Блажівський.

Також дизайнери хабу створили айдентику і презентацію для проєкту NoRus (Богдан Мірошниченко, Тетяна Дигдало, Анна Гріадун), що бореться із замовчуванням правдивої інформації про діяльність РФ;  лого та key-visual для сайту Mariupol Diaries (Костя Бєглов, Дмитро Школьний), який транслює особисті історії з Маріуполя для всього світу; брендинг та сайт для галереї воєнної творчості Культурний фронт (Тетяна Дигдало, Володимир Блажівський).

Крім цього команда розробила дизайн великої кількості інструкцій, брошур, ілюстрацій. А наразі працює над айдентикою сайту ініціатив Books With Ukraine, Kids From Ukraine Today (Андрій Калита, Ольга Сікачовська, Віктор Коломієць, Роман Павленко), редизайном нарукавних емблем ТРО (Сергій Снурник, Тетяна Дигдало, Марія Караченцева).

Загалом до хабу UDDU долучилися понад 200 дизайнерів (UI/UX, моушн та графічні дизайнери, ілюстратори) та 7 агенцій. Щодня команда продовжує розширюватися. Партнерами хабу стали "Projector" та "CASES". Люди з 60 країн відвідали сайт платформи. 

З роботами дизайнерів можна ознайомитися тут.

Зараз UDDU шукають нові волонтерські проєкти, які потребують якісної та професійної дизайн розробки фірмового стилю, лого чи подач в соціальних медіа.

Команда UDDU - це універсальні спеціалісти, що готові до викликів. Під кожний конкретний проєкт відбираються відповідні спеціалісти з ніші з релевантним досвідом.

Звернутися за розробкою можна заповнивши форму

"Команда Happy з перших днів війни активно надає волонтерську дизайн-підтримку. Важливо, щоб кожен робив те, що вміє найкраще. Під час прийняття рішення про допомогу проєкту ми керуємося трьома критеріями: цінність, яку він може принести для України, склад і репутація команди, прозора звітність. Проте, окрім волонтерської роботи, ми працюємо над тим, щоб забезпечити дизайнерів хабу роботою з-за кордону. Підтримка колег та економіки країни - це не менш важливі речі", - зазначає засновник агенції Володимир Блажівський.

Наразі українці стали міцним щитом, працюючи кожен на своєму фронті: військовому, цивільному, волонтерському, дизайнерському тощо. Команда UDDU - один з прикладів того, як спеціалісти певної ніші (у даному випадку - дизайнерської) здатні зробити значний вклад у спільну справу, роблячи те, що вміють найкраще. Згуртовані єдиною метою - перемогою України - українці на всіх фронтах дали рішучу відповідь кризовим викликам війни. Тримаймо стрій та наближаймося до реалізації нашої мети, попри всі перепони. Бо український народ - непохитний та незламний в своїй єдності, амбітний та сміливий. 

Слідкуйте за хабом UDDU в соцмережах:  Instagram / Twitter / LinkedIn

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