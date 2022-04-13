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Для біженців з України у ЄС введуть пільговий режим обміну гривні на валюту

13 квітня, 2022 середа
17:43
Економіка гривні

Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів, щоб надати підтримку біженцям, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ради Європи.

"Ці рішення дозволять переселенцям з України, у тому числі дітям, обміняти до 10 000 гривень (приблизно 310 євро) на особу. Це буде безкоштовно та за офіційним курсом, опублікованим Національним банком України. Запроваджене дане рішення мінімум на три місяці", - йдеться у повідомленні.

Тепер рекомендація буде офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття – 19 квітня. Рекомендації не є юридично зобов'язуючими актами. Таким чином, фактичне впровадження і створення схем повинні вирішуватися державами-членами відповідно до їх національних норм. Ряд країн ЄС вже розробили для цієї мети національні механізми.

Як наголошується в повідомленні, через російську військову агресію Національний банк України був змушений призупинити обмін банкнот гривні на іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви країни. Це вплинуло на конвертованість банкнот гривні в країнах ЄС, де багато банків не бажали обмінювати гривню через валютні ризики. З моменту вторгнення Росії в Україну більше 4 мільйонів осіб, рятуючись від війни, прибули в ЄС.

"Після російського вторгнення в Україну понад чотири мільйони людей, рятуючись від війни, прибули до ЄС. Країни-члени продовжуватимуть демонструвати свою рішучу підтримку Україні та її громадянам перед обличчям цього безпрецедентного акту агресії з боку Росії. Вони надають гуманітарну допомогу та тимчасовий захист, включаючи доступ до своїх ринків праці, житла, системи охорони здоров’я та освіти. Рекомендація доповнює ці зусилля", - наголошують у Раді ЄС.

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ЄС
обмін валют
біженці з України
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