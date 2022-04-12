Центробанки України та Польщі підписали меморандум зі своп-лінією на $1 млрд

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Меморандуму має стати основою для розширення співпраці та сприятиме обміну інформацією і взаємній підтримці двох інституцій, а також встановленню тісніших зв'язків у фінансовій та банківській сферах між двома країнами.

Як запорука подальшої активізації співробітництва стало рішення Центробанку Польщі про відкриття своп-лінії на $1 млрд.

"Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, але й війною. Я щиро вдячний вам та вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну. Одним із беззаперечних доказів цього є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів США. Я радий, що маю можливість підписати цей важливий документ, який ще раз підтверджує нашу спільну відкритість та налаштованість на розбудову і зміцнення відносин", – наголосив Голова НБУ Кирило Шевченко.

Довідково. Своп-лінія – угода між двома центральними банками різних країн про взаємний обмін валют за фіксованими курсами.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко закликав Захід збільшити допомогу Україні, від якої зараз залежить не лише воєнне, але й економічне виживання країни.

Також стало відомо, що Світовий банк надасть Україні черговий пакет допомоги на $1,5 млрд.

А Денис Шмигаль сьогодні, 12 квітня, заявив, що на початку липня у Швейцарії відбудеться конференція з питань відновлення України.

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