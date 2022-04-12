Центробанки України та Польщі підписали меморандум зі своп-лінією на $1 млрд
11 квітня Національний банк України та Національний банк Польщі (НБП) підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах військової агресії Російської Федерації проти України
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Меморандуму має стати основою для розширення співпраці та сприятиме обміну інформацією і взаємній підтримці двох інституцій, а також встановленню тісніших зв'язків у фінансовій та банківській сферах між двома країнами.
Як запорука подальшої активізації співробітництва стало рішення Центробанку Польщі про відкриття своп-лінії на $1 млрд.
"Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, але й війною. Я щиро вдячний вам та вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну. Одним із беззаперечних доказів цього є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів США. Я радий, що маю можливість підписати цей важливий документ, який ще раз підтверджує нашу спільну відкритість та налаштованість на розбудову і зміцнення відносин", – наголосив Голова НБУ Кирило Шевченко.
Довідково. Своп-лінія – угода між двома центральними банками різних країн про взаємний обмін валют за фіксованими курсами.
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