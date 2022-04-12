На початку липня у Швейцарії відбудеться конференція з питань відновлення України, - Шмигаль

Домовленість була досягнута під час розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом, написав глава уряду в Twitter.

"Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовилися відновити роботу над URC2022 і провести в липні конференцію з відновлення", - написав він.

Водночас Кассіс повідомив, що конференція пройде в Лугано 4-5 липня. На ній будуть обговорюватися гуманітарні та економічні питання.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко закликав Захід збільшити допомогу Україні, від якої зараз залежить не лише воєнне, але й економічне виживання країни.

Також стало відомо, що Світовий банк надасть Україні черговий пакет допомоги на $1,5 млрд.

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