На початку липня у Швейцарії відбудеться конференція з питань відновлення України, - Шмигаль
Конференція з питань відновлення України пройде в швейцарському місті Лугано 4-5 липня
Домовленість була досягнута під час розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом, написав глава уряду в Twitter.
"Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовилися відновити роботу над URC2022 і провести в липні конференцію з відновлення", - написав він.
Водночас Кассіс повідомив, що конференція пройде в Лугано 4-5 липня. На ній будуть обговорюватися гуманітарні та економічні питання.
- Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко закликав Захід збільшити допомогу Україні, від якої зараз залежить не лише воєнне, але й економічне виживання країни.
- Також стало відомо, що Світовий банк надасть Україні черговий пакет допомоги на $1,5 млрд.
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