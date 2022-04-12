Зараз йдеться про виживання країни: не лише воєнне, але й економічне, - Мінфін закликав Захід збільшити допомогу Україні

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів Financial Times.

За словами Марченка, у березні державні витрати перевищили доходи на майже 2,7 млрд доларів. Водночас Україна очікує, що різниця зросте до 5-7 млрд доларів у квітні й травні.

Валовий внутрішній продукт в поточному році становив 164 млрд долари.

"Ми перебуваємо у великому стресі, у найгіршому (фінансовому -ред.) становищі. Наразі йдеться про виживання нашої країни. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували вести цю війну, щоб ми перемогли у цій війні, тоді допоможіть нам", - заявив Марченко.

Нагадаємо, згідно з даними продовольчої асоціація при ООН, через війну на території України ціни на продукти у світі оновили історичний максимум.

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