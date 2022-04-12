Ціни на продукти у світі оновили історичний максимум через війну на території України, - продовольча асоціація при ООН
У березні світові ціни на продовольство зросли на 12,6% порівняно з лютим і оновили історичний максимум з 1990 року
Про це повідомлила Продовольча та сільськогосподарська асоціація ООН (FAO), пише Аgravery.
"У березні 2022 року середнє значення індексу світових продовольчих цін становило 159,3 пункту, що на 17,9 пункту (на 12,6%) перевищило його лютневе значення і досягло найвищого рівня за весь час спостережень ( з 1990 року)", – йдеться у повідомленні.
Як пояснило FAO, зростання цін спричинене стрімким стрибком вартості пшениці та фуражних зернових, що викликане військовими діями Росії в Україні та перебоями поставок переважно з України.
Середнє значення індексу цін на зернові зросло на 17,1% у березні порівнано з лютим і склало 170,1 пункт. Середнє значення індексу цін на рослинні олії підвищилося на 23,2%, до 46,9 пункту і вчергове досягло рекордного показника.
- Нагадаємо, у Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном.
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