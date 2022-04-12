Світовий банк надасть Україні черговий пакет допомоги на $1,5 млрд

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на слова керівника банку Девіда Малпасса, який анонсував новий пакет допомоги під час виступу у Варшаві.

Він заявив, що це стало можливо після того, як у понеділок була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 1 млрд доларів, а також виплата 100 млн доларів сусідній Молдові.

За словами глави Світового банку, цей транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, в тому числі забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко закликав Захід збільшити допомогу Україні, від якої зараз залежить не лише воєнне, але й економічне виживання країни.

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