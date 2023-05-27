Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поки що ситуація залишається складною для Кілічдароглу. Звісно він за ці два тижні, між першим та другим туром, радикально змінив свою риторику, вона стала жорсткішою. Кілічдароглу почав говорити про вигнання сирійських біженців з країни. Також він провів переговори з ультранаціоналістами, і невідомо ще за кого проголосує електорат ультранаціоналістів. Опонент Ердогана активно працює з молоддю, яка у малому відсотку прийшла на виборчі дільниці. Крім того, Кілічдароглу активно контактує з курдами", - розказав директор Центру близькосхідних досліджень.

Ігор Семиволос зауважив, що ситуація погана для Кілічдароглу, бо різницю у 2,5 млн голосів подолати буде йому важко у другому турі.

"Для Ердогана достатньо невеличких адміністративних зусиль, щоб виграти вибори. А опозиції потрібні надзусилля. Але економіка фіксує чергове падіння ресурсів національного банку. Ситуація доволі складна: зростає оренда у багатьох містах, ліра реагує відповідним чином, тобто економіка вирішила голосувати також за Кілічдароглу. Подивимося що переможе – ісламська риторика Ердогана чи Кілічдароглу, який також активно посилається на іслам. До речі, нещодавно Кілічдароглу закликав турків не голосувати за Ердогана, якщо вони мусульмани. А якщо подивитися на тренди, то цікаво, що опозиційний блок та правляча партія вперше чітко визначилися по ключових позиціях, тепер і опозиція виступає проти співпраці з Москвою. Нагадаю, раніше Кілічдароглу займав м'яку позицію і практично не коментував ситуацію з Москвою", - сказав Семиволос.